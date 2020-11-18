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Глеб Пьяных озвучил сумму, которую платят владельцы коттеджей на Новорижском шоссе за ЖКХ

Как отметил телеведущий, людей откровенно грабят.

Глеб Пьяных озвучил сумму, которую платят владельцы коттеджей на Новорижском шоссе за ЖКХ
Глеб Пьяных. Фото: instagram.com/glebpianykh/

Телеведущий Глеб Пьяных назвал сумму, которую каждый месяц вынуждены платить за услуги ЖКХ жители элитных коттеджей, которые расположены на Новорижском шоссе. Добавим, что именно здесь находится, к примеру, дом балерины Анастасии Волочковой.

Глеб Пьяных
Глеб Пьяных. Фото: instagram.com/glebpianykh/

«Нас грабят, как угодно, назначают нам совершенно непонятные выплаты — 20-50 тысяч в месяц с одного дома на Новорижском шоссе. Эти отношения не урегулированы на уровне федерального закона».

Глеб Пьяных

Отметим, что недавно владелец земли под коттеджами на Новорижском шоссе подал иск в суд на Пьяных. Он требует с ведущего более миллиона рублей. Как утверждает истец, Пьяных не заплатил деньги за обслуживание своего дома и территории в коттеджном поселке.

Сам Пьяных поясняет, что владелец земли постоянно поднимают оплату услуг ЖКХ. Сумма значительно растет каждый год. Вместе с другими жителями он вступил в войну с владельцем земли. Телеведущий хочет всего лишь понять, почему плата постоянно растет. Если ему предоставят документально зафиксированные подтверждения расходов, то он готов выплатить всю сумму долга, сообщает «СтарХит».

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