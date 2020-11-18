«Главное счастье и радость»: Собчак показала подросшего сына в день его четырехлетия

18 ноября Ксения Собчак и ее бывший муж Максим Виторган отмечают день рождения сына. Платону исполнилось 4 года.

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В этот день ведущая опубликовала в личном блоге снимок подросшего ребенка, который лучезарно улыбался на фоне солнца.

«Главный день календаря и мое главное счастье и радость», — подписала она кадр.

Отметим, что мальчик носит двойную фамилию обоих знаменитых родителей — Виторган-Собчак. Его воспитанием занимаются и мама, и папа, хотя проживает малыш с Ксенией.

Напомним, актер и журналистка тайно поженились через 4 месяца отношений. Прожили вместе звезды 5 лет. Для светской львицы это был первый брак, а для артиста — третий. В настоящий момент Ксения Анатольевна счастлива в венчаном союзе с режиссером Константином Богомоловым. А вот Максим Эммануилович больше не спешит в ЗАГС, предпочитая гражданские отношения с актрисой Нино Нинидзе.

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