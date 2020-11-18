Вот так поворот: семья погибшего в ДТП водителя примирилась с Михаилом Ефремовым

В скандальном деле Михаила Ефремова случился неожиданный поворот. Стороны актера и семьи погибшего в ДТП с его участием человека примирились. Более того, потерпевшие рассматривают возможность просить президента страны о помиловании.

Как рассказал новый адвокат звезды кино Андрей Алешкин, стороны заключили перемирие и сейчас у семьи Захаровых больше нет претензий к актеру, севшему за руль в нетрезвом виде.

«Ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки. Кроме того, сейчас потерпевшие могли бы просить президента о помиловании Михаила Олеговича, рассматривается вопрос о совместном заявлении. Мы будем настаивать на этом и надеемся, что нас услышат», — цитирует юриста kp.ru.

Таким образом, у Ефремова появился шанс выйти из колонии гораздо раньше. Напомним, 8 июня 2020 года актер врезался на своем внедорожнике в легковой автофургон на Смоленской площади в Москве. Второй водитель от полученных травм скончался в больнице, а в крови артиста нашли следы алкоголя и наркотиков. После громкого судебного процесса звезде кино вынесли приговор — 8 лет колонии общего режима.

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