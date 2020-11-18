«Конечно, у меня щипало в душе»: Леонид Якубович объяснил, почему развелся со второй женой

Телеведущий Леонид Якубович в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со второй женой Галиной. Вместе они были на протяжении двадцати лет. В этом союзе на свет появился их общий сын Артем.

«Это абсолютно житейская ситуация. Мы поняли, что разные люди и каждый должен быть сам по себе. Я просто ушел. Оставил все. Полгода мотался по приятелям. Мне тогда в телекомпании очень помогли. Они мне купили квартиру».

Леонид Якубович

Как отметил Якубович, у них с женой при расставании не возникло каких-то напряженных ситуаций. «Артем, мой сын, сразу все понял. Конечно, у меня щипало в душе. Но было бы нечестно оставаться с человеком, с которым ты разошелся. Психологически мы давно расстались», — сказал ведущий программы «Поле чудес».

Напомним, что второй женой Леонида Якубовича была солистка ансамбля «Горожанки» Галина Антонова. Позже она работала экскурсоводом ВДНХ.

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