«Прощание с мэтром в родном театре»: пасынок Джигарханяна опубликовал кадр с похорон артиста

Степан Джигарханян, судя по всему, все-таки присутствовал в театре народного артиста в день его похорон.

Пасынок народного артисте СССР Армена Джигарханяна Степан в Instagram разместил кадр с похорон своего знаменитого отца. На фотографии можно увидеть зал Московского драматического театра, на сцене которого стоит гроб с актером.

«Прощание с мэтром в родном театре», — подписал он фотографию.

Ранее в СМИ прошла информация, что Степан Джигарханян, который после смерти отца срочно вылетел из Америки в Россию, не присутствовал в зале театра в день похорон отца. Не исключено, что он просто скрывался от журналистов, чтобы к нему в этот трагичный день никто не приставал с расспросами.

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Армен Джигарханян ушел из жизни несколько дней назад в возрасте 85 лет. У актера был сахарный диабет и множество сопутствующих болезней. Добавим, что незадолго до смерти он повторно расписался со своей второй женой Татьяной Власовой.

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