Три блондинки на одном фото: Пугачева, Орбакайте и певица Валерия запечатлелись вместе

Фан-аккаунт Кристины Орбакайте обнародовал новый кадр со своей любимицей и ее знаменитой матерью Аллой Пугачевой. Компанию им составила певица Валерия.

Звезды запечатлелись в торжественный момент в сияющих платьях. Впечатляло, что все три певицы оказались блондинками, от чего снимок оказался особенно красивым.

«Три шикарные королевы, красавицы», «Какие роскошные», «Великолепное трио», «Какие все необыкновенно лучезарные», «Боже! Какие изысканные красавицы», «Вот это настоящая тройная красота, обожаю этих девчонок», — выразили свой восторг фолловеры.

Отметим, что в настоящий момент Кристина Орбакайте после непродолжительного визита в Россию, отправилась домой в Нью‑Йорк. Артистка давно уже живет в США со своим мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой. В родном Отечестве она бывает чаще на гастролях. Артистка не только поет, но и задействована в спектаклях.

Смотрите также