«Малахов опустил понятие журналистика до плевка»: друг Конкина высказался о телеведущем

По словам актера Эдуарда Митина, про его семью в последнее время на телевидении распространяют много неправды.

Актер Эдуард Митин, который является мужем помощницы Владимира Конкина Елены Переслени, нелестно высказался о популярном телеведущем Андрее Малахове. Как известно, в его ток-шоу сын Конкина Ярослав уже не раз говорил, что у Переслени и его отца якобы был бурный роман.

«У меня ощущение, что Малахов и компания опустили понятие журналистики до плевка на асфальте в жаркую погоду, когда он шипит и очень быстро испаряется. Даже министр пропаганды фашистской Германии Геббельс в свою информацию вставлял сорок процентов правды, чтобы выглядело хоть как-то правдоподобно, а здесь все ложь!» Эдуард Митин

Как отметил Митин, ему было неприятно слышать информацию, якобы его жена обманным путем завладела квартирой какой-то старушки. Особенно же он вышел из себя, когда услышал про некий тайный брак своей жены с Владимиром Конкиным. Также он назвал ложью информацию, что они с женой в свое время оставили родного ребенка в Италии, бросив его, по сути, на произвол судьбы.

Ранее сын Конкина в программе у Малахова утверждал, что у его отца случился бурный роман с помощницей Еленой Переслени. Якобы это и сгубило здоровье его матери, которая умерла от рака десять лет назад. Как известно, сын и отец Конкины не общаются уже много лет. При этом сам актер надеется, что наследник когда-нибудь все-таки одумается и они смогут наладить общение, сообщает «Собеседник».

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