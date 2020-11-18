«На это стоит посмотреть»: Брежнева открыла «ложбинку греха» в асимметричном боди

Вера Брежнева в свои 38 лет обладает отличной фигурой и роскошными формами. И, как бы ее не критиковали за сексапильность, которую она и не думает прятать, девушка продолжает эпатировать и впечатлять публику.

Ее снимки в купальниках и дерзких мини всегда горячо обсуждаются в Сети. Вот и на этот раз, казалось бы, обычное селфи произвело настоящий фурор среди ее фолловеров. Блондинка запечатлелась в облегающем черном боди. Однако ракурс, а также глубокий асимметричный вырез в области груди с акцентом на «ложбинке греха», как называют декольте французы, не остались незамеченными публикой.

«Вид сверху прекрасен», «На это стоит посмотреть», «Очень красиво и сочно», «Верочка, какая же ты неземная и притягательная», «Декольте прекрасно», «Очаровательная и сексуальная», «Я вижу две вселенные в твоих красивых глазах, а до этого я их видел только во снах», «Женщина-кошка!», «Вера! Вы доказательство того, что люди произошли от Бога», — прокомментировали фото фолловеры.

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