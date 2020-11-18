«Малефистина»: Дава прошелся по образу Бузовой, вспомнив ее оговорку

Ольга Бузова показала в личном блоге образ, в котором она предстанет в одном из ближайших выпусков «Ледникового периода» на Первом канале. Звезда попробовала себя в роли Малефисенты. Также она сообщила, что 10 выпусков шоу уже записаны.

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Многие почитатели артистки восприняли ее слова, как знак того, что она все-таки дойдет до финала и оценили ее сказочный лук. Одним из первых, кто отреагировал на необычный вид Ольги, оказался ее бойфренд Давид Манукян (Дава).

«Малефистина», — написал он в комментариях, украсив высказывание улыбающимися смайлами.

Блогер вспомнил былой конфуз своей девушки, когда она после похода в кино на фильм с участием Анжелины Джоли, заявила в своем блоге: «Малефестино смотрели». Чуть позже она поправилась, объяснив, что оговорилась, но ее слова уже разлетелись по Сети как мем.

Нужно сказать, что шутку парня певицы поняли далеко не все фолловеры Оли, а кто-то и вовсе осудил его за этот поступок.

«Очень тонко: понимай, как знаешь, то ли цитата, то ли стеб. Любимое занятие Давида», «Все все поняли. Только зачем снова выволакивать на свет божий ее оговорку, за которую получила сполна», «Эх… свою же «любовь» подколол», «Именно так поступает любящий мужчина, жесть!» — можно увидеть на просторах интернет-пространства.

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