«Мы не были знакомы до съемок «Гусара»: Екатерина Ковальчук рассказала о Гарике Харламове

Как отметила актриса, юморист — мегапозитивный человек, с которым ей очень комфортно.

Актриса Екатерина Ковальчук заявила, что ей очень комфортно работалось на съемках сериала «Гусар» с юмористом и резидентом «Камеди Клаб» Гариком Харламовым.

По ее словам, они сразу подружились. Во время работы над «Гусаром» юморист все время шутил. Как призналась Ковальчук, она сейчас учится этому у Харламова. Ей не хватало ранее оптимизма и позитива, но теперь все по-другому.

«Мы, кстати, не были знакомы до съемок «Гусара». Мне еще очень понравилось, что он очень открытый, простой, искренний и в работе, и в жизни».

Екатерина Ковальчук

Напомним, что Екатерину Ковальчук многие фанаты Гарика Харламова называют «точной копией Кристины Асмус». Девушка и правда чем-то похожа на бывшую жену шоумена, с которой он развелся несколько месяцев назад. Недавно, по слухам, Ковальчук и Харламов вместе отдыхали в Сочи. Им приписывают бурный роман, сообщает портал womanhit.ru.

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