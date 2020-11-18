Анна Седокова назвала стоимость квартиры, за которую выплачивает в месяц по 480 тысяч рублей

Певица Анна Седокова во время интервью Ютуб-блогеру Василию Конову назвала стоимость своей квартиры в центре Москвы, которую она взяла несколько лет назад в ипотеку. Ее, напомним, она приобрела за 58 миллионов рублей. Каждый месяц звезда платит 480 тысяч рублей по одной только ипотеке.

Как отметила во время беседы Анна Седокова, площадь жилья составляет двести квадратных метров. Апартаменты расположены в самом центре столицы. Сейчас она вместе с мужем известным баскетболистом Янисом Тиммой делает в квартире ремонт.

Также Седокова призналась, что ее траты в месяц составляют в районе полутора миллионов рублей. Эти деньги уходят на ее повседневные нужды, зарплату сотрудников, которые продвигают ее бренд одежды, а также за съемную квартиру.

Напомним, что у Анны Седоковой трое детей от разных мужчин. Она честно призналась, что в свое время тыкалась как слепой котенок в разные отношения и не понимала, где плохое, а где хорошее.

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