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Анна Седокова назвала стоимость квартиры, за которую выплачивает в месяц по 480 тысяч рублей

Апартаменты площадью двести квадратных метров расположены в самом центре Москвы.

Анна Седокова назвала стоимость квартиры, за которую выплачивает в месяц по 480 тысяч рублей
Анна Седокова. Фото: Globallookpress.com

Певица Анна Седокова во время интервью Ютуб-блогеру Василию Конову назвала стоимость своей квартиры в центре Москвы, которую она взяла несколько лет назад в ипотеку. Ее, напомним, она приобрела за 58 миллионов рублей. Каждый месяц звезда платит 480 тысяч рублей по одной только ипотеке.

Анна Седокова
Анна Седокова. Фото: Globallookpress.com

Как отметила во время беседы Анна Седокова, площадь жилья составляет двести квадратных метров. Апартаменты расположены в самом центре столицы. Сейчас она вместе с мужем известным баскетболистом Янисом Тиммой делает в квартире ремонт.

Также Седокова призналась, что ее траты в месяц составляют в районе полутора миллионов рублей. Эти деньги уходят на ее повседневные нужды, зарплату сотрудников, которые продвигают ее бренд одежды, а также за съемную квартиру.

Напомним, что у Анны Седоковой трое детей от разных мужчин. Она честно призналась, что в свое время тыкалась как слепой котенок в разные отношения и не понимала, где плохое, а где хорошее.

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