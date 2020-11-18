«Незаурядный образ»: Пугачева предстала в свете в мандариновом пальто-пончо без пуговиц

Алла Пугачева в свои годы (71) не собирается сдавать позиции, как говорится, возраст стилю не помеха. Сейчас звезда практически не выходит на сцену, но каждое ее появление в свете впечатляет.

Певица поддержала тренд на мандариновый оттенок в его припыленном варианте, дополнив свой гардероб небанальным пальто-пончо. К слову, этот тон историк моды Александр Васильев называл на шоу «Модный приговор» в числе самых выигрышных. Эксперт уверен, что он способен освежить любой тип внешности и идет абсолютно каждой женщине.

Имидж-стилист Ольга Трофимова также высоко оценила выбор Пугачевой, прокомментировав ее стиль для Teleprogramma.pro.

«Алла Борисовна — смелая личность, она выбрала абсолютно роскошный яркий цвет в пальто-пончо. Она любит свободные фасоны, но этот графичен и создает силуэтную линию. В сочетании с прямыми волосами и круглыми очками, как у кота Базилио, задает нам эффектный, повседневный незаурядный образ под стать самой Алле Борисовне», — рассказала эксперт.

Ольга заметила, что Пугачевой всегда удачно удается быть одновременно и экстравагантной и утонченной.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.

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