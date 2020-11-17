«Он разговаривал с погибшей дочерью»: друг Армена Джигарханяна рассказал о его последних днях

Армен Джигарханян до конца своих дней тяжело переживал смерть своей единственной дочери. Елена погибла, задохнувшись от угарного газа в автомобиле. Девушке было всего 23 года. Тяжелая утрата подкосила здоровье Армена Борисовича и отразилась на всей его дальнейшей жизни. Артист так и не смог смириться с потерей и постоянно оплакивал наследницу.

О Елене он думал и в последние дни своей жизни. По словам друга Армена Джигарханяна, примерно полгода назад мэтр попросил поставить фотографию Елены рядом с его кроватью.

«Он часто разговаривал с ней, его тянуло к дочери. Может, он чувствовал приближение конца», — рассказал в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале бизнесмен Артур Согомонян.

Когда Армен Джигарханян скончался, друзья приняли решение похоронить его рядом с дочкой, о которой он так горевал.

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Напомним, прощание со знаменитым актером состоялось 17 ноября. Церемония прошла в Московском драмтеатре, а затем тело Армена Борисовича было предано земле на Ваганьковском кладбище.

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