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«Пусто»: Ефим Шифрин отреагировал на смерть Романа Виктюка

Артист почтил память великого режиссера.

«Пусто»: Ефим Шифрин отреагировал на смерть Романа Виктюка
Ефим Шифрин. Фото: instagram.com/koteljnik/

Скорбная новость пришла в этот вторник вечером. 17 ноября умер известный театральный режиссер Роман Виктюк. По предварительной информации, 84-летний народный артист России и Украины скончался от инсульта.

Некоторое время назад Роман Григорьевич заболел коронавирусом и 27 октября был госпитализирован в одну из московских клиник. Лечение дало позитивный результат, и врачи приняли решение перевести своего пациента в другую больницу.

Однако во время транспортировки состояние Романа Виктюка резко ухудшилось, подскочило давление, и медики не смогли его спасти.

Смерть режиссера стала ударом для его окружения. Как призналась сегодня помощница Романа Григорьевича Людмила Исакович, он шел на поправку, и все надеялись, что через какое-то время вновь увидят мэтра в театре. Но этого не случилось.

Известные в стране люди оставляют на своих страницах в соцсетях посты скорби, посвященные уходу великого режиссера. Отозвался на смерть Романа Виктюка артист юмористического жанра Ефим Шифрин.

«Пусто как… Невыносимо», — написал он в Instagram.

Напомним, ранее память народного артиста Романа Виктюка почтил директор Академии Вагановой Николай Цискаридзе. Он отметил, что смерть Романа Георгиевича стала невосполнимой потерей для российской культуры.

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