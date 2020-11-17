Доплаты за заслуги и стаж: какие пенсии получают российские звезды
Видео
Легкая форма и реанимация: звезды, у которых обнаружили коронавирус во время «второй волны»
Видео

«Вроде все шло на поправку»: помощница Романа Виктюка высказалась об уходе режиссера

Людмила Исакович призналась, что смерь мастера стала для его окружения полной неожиданностью.

«Вроде все шло на поправку»: помощница Романа Виктюка высказалась об уходе режиссера
Роман Виктюк. Фото: Виктор Гусейнов/КП

17 ноября не стало известного режиссера, народного артиста России и Украины Романа Виктюка. Роман Григорьевич скончался на 85-м году жизни, по предварительной информации, причиной смерти стал коронавирус.

В последнее время Роман Виктюк тяжело болел и 27 октября был госпитализирован в одну из клиник Москвы. По некоторым данным, утром 17 ноября Романа Григорьевича перевели из одного стационара в другой — его состояние стабилизировалось, и врачи приняли решение о транспортировке. Однако во время перемещения Роману Григорьевичу стало хуже, и медики оказались бессильны.

Между тем, в окружении режиссера заявляют, что несмотря на недуг, все надеялись, что мэтр поправится.

«Он болел, но как-то вроде все шло на поправку», — поделилась с журналистами «Пятого канала» помощница Романа Григорьевича Людмила Исакович.

По словам женщины, для окружения Романа Виктюка его смерть стала полной неожиданностью. Все верили, что режиссер справится с болезнью и через некоторое время вернется в строй.

О дате прощания с Романом Виктюком пока не сообщается. По некоторой информации, режиссер будет похоронен на родине, в городе Львове.

Смотрите также

Тэги

жертвы коронавирусаНовости googleновости театраРоман Виктюктеатр Романа ВиктюкаУмер Роман Виктюк