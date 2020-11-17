«Вся обложилась лекарствами»: Людмила Поргина сообщила о серьезной болезни

Во вторник, 17 ноября, состоялась церемония прощания с известным актером Арменом Джигарханяном, великого мастера сцены не стало 14 ноября.

Людмила Поргина до последнего надеялась, что сможет проводить в последний путь Армена Борисовича, с которым была дружна. Но в планы вдовы Николая Караченцова вмешалась серьезная болезнь. Сегодняшний день, как и последующие, Людмила Андреевна проведет в постели.

Пока актриса точно не знает, чем она именно больна, но не исключает, что у нее коронавирус. Не так давно заболевание перенес внук актрисы, и она вполне могла заразиться от близкого родственника.

«У меня с утра температура 38. Сейчас вся обложилась лекарствами, витаминами. Мне врач Ирочка уже продиктовала, что надо приобрести. Я все купила и принимаю. Голова просто раскалывается», — пожаловалась Людмила Поргина.

Людмила Андреевна намерена в ближайшее время сделать КТ, чтобы узнать, нет ли поражений в легких.

Актриса призналась — она невероятно расстроена из-за того, что была вынуждена пропустить прощание с Арменом Джигарханяном.

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По мнению Людмилы Андреевны, сильный удар по здоровью мэтра был нанесен во время его развода с молодой женой Виталиной Романовской-Цымбалюк.

«Это просто предательство. Армен Джигарханян — гениальный артист, и она отняла у него годы жизни», — приводит слова Поргиной издание WomanHit.ru.

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