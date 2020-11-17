Цымбалюк-Романовская объяснила, почему не пришла на похороны Джигарханяна

Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни. У звезды советского и российского кинематографа остановилось сердце. Проводить в последний путь легендарного актера, режиссера и театрального педагога пришли тысячи людей. Только бывшей жены, пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской среди присутствовавших не оказалось.

41-летняя экс-возлюбленная Джигарханяна, с которой он прожил в браке чуть больше года, решила проигнорировать похороны Армена Борисовича. А причиной, по которой она приняла такое решение, оказался страх. Девушка объяснила:

«Для меня это небезопасно. Окружение Армена способно на любые поступки. Как минимум, они бы пытались меня унизить, а это недопустимо для меня», — цитирует пианистку портал СтарХит.

В личном аккаунте в Instagram Виталина почтила память бывшего мужа, разместив его черно-белое фото, где он позирует в зрительном зале родного театра.

К слову, прощание с народным артистом СССР проходило в Московском драматическом театре, где он служил последние годы. Похоронили Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой его единственной дочери, которая трагически погибла в 1987 году.

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