Бывший священник из «Дома-2» Вальтер Соломенцев изрезал ножом своего собутыльника

Вальтер Соломенцев когда-то имел церковный сан и был батюшкой в церкви небольшого городка. Но молодому человеку явно не хватало драйва, за ним он отправился на «Дом-2». Правда, и после участия в проекте шоу в его жизни продолжается. Накануне Вальтер Соломенцев стал фигурантом уголовного дела.

Молодой человек нанес ножевые ранения мужчине, с которым опрокинул бутылочку спиртного и вероятно не одну. Все произошло в Звенигороде.

32-летнего мужчину поздно ночью привезли в больницу с ножевыми ранениями. Тот рассказал врачам, что он получил их во время драки с человеком по имени Вальтер, с которым познакомился на территории монастыря. Мужчина добавил, что приехал в обитель как паломник — помолиться и помочь по хозяйству. Полиция немедленно вычислила нападавшего.

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Но пострадавший заявил, что хочет отказаться от всех претензий к обидчику. Он считает, что и его доля вины в произошедшем есть, ведь выпивали они вместе.

Вскоре паломнику и Вальтеру Соломенцеву предстоит новая встреча. На этот раз для того, чтобы подписать документ о примирении сторон. Без него полиция не имеет права прекращать уголовное дело, сообщает издание «Комсомольская правда».

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