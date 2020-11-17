Гроб с Джигарханяном вынесли из Московского драмтеатра под нескончаемые аплодисменты

Гроб с актером Арменом Джигарханяном вынесли из Московского драмтеатра под нескончаемые аплодисменты публики и его многочисленных поклонников, которые пришли проводить народного артиста СССР в последний путь. Об этом сообщает с места событий спецкор Teleprogramma.pro, который ведет прямую-онлайн трансляцию.

Добавим, что актер будет похоронен на Ваганьковском кладбище около могилы своей дочери, которая ушла из жизни много лет назад.

Ранее со сцены Московского драматического театра в адрес Армена Джигарханяна очень теплые слова сказали некоторые его коллеги по сцене. В частности, музыкант Александр Розенбаум и актер Дмитрий Харатьян. Они отмечали, что их товарища будут помнить все зрители и поклонники долгие годы, потому что он прожил крайне насыщенную жизнь.

Напомним, что Армен Джигарханян сильно болел в последние годы своей жизни. У него был сахарный диабет и все сопутствующие этому заболевания. Умер он в возрасте 85 лет.

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