Отец Александры Стриженовой отреагировал на обвинения дочери в изнасиловании

Отец Александры Стриженовой, внучки легендарного актера Олега Стриженова, актер Николай Холошин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на слова дочери об изнасиловании.

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Николай Холошин «Я не знаю, о ком вы говорите. Не знаю, извините ». [/ Quote]

Ранее внучка легендарного актера Олега Стриженова Александра заявила об издевательствах со стороны своего отца — актера Театра Сатиры Николая Холошина. Как сказала девушка, она пережила настоящие ужасы. Якобы ее били и насиловали. Причем делал это неоднократно ее родной отец. Также она утверждает, что насилию со стороны Холошина подверглась одна из студенток.

больше по теме « Отец насиловал меня »: внучка Олега Стриженова рассказала об издевательствах родственникаУже в юном возрасте Александра Стриженова осталась без поддержки родных.

Напомним, что актер Олег Стриженов трижды был женат. В первом браке с Марианной Стриженовой у него родилась дочь Наталья. Внучка Александра Стриженова появилась на свет в 1987 году. Актер давно отрекся от родственницы и родней ее не считает.

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