«Нам кайфово все равно»: Пугачева похвасталась новой стрижкой

71-летняя Алла Пугачева редко делится с поклонниками в Сети фотографиями и видео. А потому каждый новый пост мгновенно привлекает внимание и вызывает бурю эмоций у благодарных фанатов. Тем более когда на снимке позирует сама Примадонна.

На этот раз Алла Пугачева запостила селфи, на котором показала себя с новой стрижкой. У Примадонны челка с ровным срезом и прямые волосы — эстрадная дива периодически возвращается к этому образу. Рядом с ней позирует муж, шоумен Максим Галкин. И кадр Пугачева предпочла сделать черно-белым.

«Скоро нам в окне покажут черно-белое кино.

Белый снег на землю ляжет,

Черной землю стать обяжет.

Нам кайфово все равно», — написала Примадонна.

Поклонники пришли в восторг как от самой Аллы Борисовны, там и от ее четверостишия:

«Красивые, счастливые! Алла, вы так шикарно выглядите», «Как поэтично», «Алла Борисовна, вы восхитительны!», «Приятная фотография», «Хорошенькие», «Что-то есть таинственное в черно-белых фото», «Супер Аллочка!!! Молодеете с каждым годом», «Алла Борисовна совсем как девушка», — пишут фолловеры.

Накануне Алла Пугачева и Максим Галкин отметили годовщину своих отношений. Звезды вместе уже 19 лет. А вот свадьбу они сыграли, напомним, в декабре 2011-го.

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