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«Он был философом, мудрецом»: Харатьян высказался о Джигарханяне на похоронах актера

Как отметил актер, его друг и товарищ хотел прожить свою жизнь так, чтобы люди вспоминали о нем с добром.

«Он был философом, мудрецом»: Харатьян высказался о Джигарханяне на похоронах актера
Дмитрий Харатьян. Фото: Globallookpress.com

Актер Дмитрий Харатьян на прощании со своим коллегой Арменом Джигарханяном заявил, что его товарищ прожил яркую и достойную жизнь. Об этом сообщает с места событий спецкор Teleprogramma.pro, который ведет прямую онлайн-трансляцию.

«Он был философом, мудрецом. Однажды сказал, что смысл жизни в том, чтобы оставить светлую память о себе. Надо жить так, чтобы люди вспоминали тебя с добром».

Дмитрий Харатьян

Отметим, что проститься со звездой в Московский драматический театр пришли сотни жителей Москвы, друзья и коллеги Армена Джигарханяна по сцене. Многие произнесли очень теплые слова в его адрес.

Напомним, что Армен Джигарханян сильно болел в последние годы своей жизни. У него был сахарный диабет и все сопутствующие этому заболевания. Здоровье актера сильно подорвал скандал, связанный с именем его третьей жены — пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Перед смертью он успел повторно узаконить отношения со второй женой Татьяной Власовой.

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