Бородина в платье с воротничком и трендовых гольфах Gucci появилась в студии шоу

Телеведущая следит за модой и выбирает актуальные аутфиты.

Ксения Бородина в прошедшие выходные устроила с дочками культурный уикенд. Она отправилась в Петербург, где посетила Екатерининский дворец в Царском Селе. Телеведущая порадовалась, что народу в музее не так много — все из-за пандемии коронавируса.

Вернувшись из поездки, девушка сразу же приступила к работе. Она отправилась на съемки шоу, ведущей которого является вместе с Ольгой Бузовой. Перед объективом камеры Ксения предстала в черном платье длины миди с белым воротничком.

Акцентами в образе стали трендовые гольфы Gucci — остромодный штрих нынешнего сезона, который внедрили в свой гардероб многие модницы. Завершили стильный аутфит ботинки на тракторной подошве и ремень с объемной пряжкой.

«Платье очень красивое», «Ксения, поделитесь, откуда платье? Очень классное», «Четкая», «Самая стильная», «Образ — огонь», «Очень красивая», — написали в комментариях поклонники.

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