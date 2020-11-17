Розенбаум на прощании с Джигарханяном попросил для друга покоя после «беспокойной жизни на Земле»

Музыкант заявил, что у его товарища была лучшая актерская школа в стране.

Певец Александр Розенбаум на прощании с актером и своим близким другом Арменом Джигарханяном заявил, что его товарищ был большим профессионалом своего дела. Об этом сообщает с места событий спецкор Teleprogramma.pro, который ведет прямую онлайн-трансляцию.

«У Джигарханяна была лучшая актерская школа, актерское мастерство. Царствие ему небесное! Покоя ему на том свете, которого он так хотел и, конечно же, заслужил. В своей беспокойной жизни». Александр Розенбаум

Отметим, что прощание со звездой проходит в Московском драматическом театре, где Джигарханян на протяжении долгих лет был руководителем.

Напомним, что Армен Джигарханян сильно болел в последние годы своей жизни. У него был сахарный диабет и все сопутствующие этому заболевания. Здоровье актера сильно подорвал скандал, связанный с именем его третьей жены — пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Перед смертью он успел узаконить отношения со второй женой Татьяной Власовой.

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