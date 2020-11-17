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Отец Фриске попросил фанатов обойтись на могиле дочери без бус и шариков с колокольчиками

По словам Владимира, он прекрасно понимает, что поклонники все делают из лучших побуждений.

Отец Фриске попросил фанатов обойтись на могиле дочери без бус и шариков с колокольчиками
Владимир Фриске. Фото: Globallookpress.com

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro попросил фанатов своей дочери не вешать на ее памятник на Николо-Архангельском кладбище бусы и шарики с колокольчиками.

Могила Жанны Фриске
Могила Жанны Фриске. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

«Мы узнали об этой истории. Жена пошла на кладбище. Ей знакомая сказала. Мы против всяких бус. Каких-то шариков, которыми украшают памятник. Жена все это уберет. Хотим, чтобы не было на могиле чего-то лишнего. Постоянно, как теперь выясняется, цветочки на шее и на руках на памятнике появляются. Мы как-то не обращали внимания на это раньше».

Владимир Фриске

Как отметил отец Жанны Фриске, он понимает, что поклонники действуют из лучших побуждений. «Все эти конфеты на мраморе не нужны. Хочу, чтобы люди по-другому все делали. Есть ваза на могиле, специальное место. Есть блюда, куда можно класть шарики. Не надо вешать на руку, на шею, на крест. На плиту тоже класть не надо. Там есть ваза для живых цветов, есть для искусственных. На камень, пожалуйста, не кладите», — попросил Владимир Фриске.

Ранее в Сети появились кадры с могилы Жанны Фриске. Поклонники к Новому году украсили памятник всевозможными шариками и цепочками.

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