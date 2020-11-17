Виталина Цымбалюк-Романовская проигнорировала церемонию прощания с Арменом Джигарханяном

Пианистка ранее размещала в социальных сетях кадр, на котором ее бывший муж сидит в зрительном зале в своем театре.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не пришла проститься со своим бывшим мужем народным артистом Арменом Джигарханяном, сообщает с места событий спецкор Teleprogramma.pro, который ведет прямую-онлайн трансляцию.

Ранее в социальных сетях она разместила его фотографию. На кадре актер сидит в зрительном зале в своем театре и машет рукой в сторону фотографа. Не исключено, что таким образом она попрощалась с бывшим мужем.

Кстати, пасынка Степана тоже не видно на сцене театра, где находятся близкие Армена Борисовича. А вот вторая жена актера Татьяна Власова пришла. Она держится изо всех сил на прощании, хотя видно, что ей нелегко.

больше по теме Гроб с Арменом Джигарханяном утонул в цветах на сцене Московского драматического театра На сцене можно увидеть огромное количество венков от поклонников, коллег и друзей.

Напомним, что Армен Джигарханян сильно болел в последние годы своей жизни. У него был сахарный диабет и все сопутствующие этому заболевания. Здоровье актера сильно подорвал скандал, связанный с именем его третьей жены пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Перед смертью он успел узаконить отношения со второй женой Татьяной Власовой.