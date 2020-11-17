Гроб с Арменом Джигарханяном утонул в цветах на сцене Московского драматического театра

На сцене можно увидеть огромное количество венков от поклонников, коллег и друзей.

Гроб с телом актера Армена Джигарханяна утонул в цветах на сцене Московского драматического театра, сообщает с места событий спецкор Teleprogramma.pro, который ведет прямую-онлайн трансляцию. Многие поклонники, которые собираются у театра, чтобы проводить народного артиста СССР в последний путь, не могут при этом сдержать слез.

Добавим, что постепенно на прощании стали появляться и звезды. Так одним из первых пришел актер Александр Пашутин. Он расказал, что видел актера в последний раз в киноклубе «Эльдар». Тогда они отлично побеседовали.

«Он учил меня водить машину!» – отметил Александр Пашутин.

больше по теме В Московском драматическом театре началась церемония прощания с Арменом Джигарханяном Народного артиста СССР похоронят рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище.

Напомним, что Армен Джигарханян сильно болел в последние годы своей жизни. У него был сахарный диабет и все сопутствующие этому заболевания. Здоровье актеры сильно подорвал скандал, связанный с именем его третьей жены пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Перед смертью он успел узаконить отношения со второй женой Татьяной Власовой.

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