Трещина в грудной клетке: Бузова почувствовала себя плохо на тренировке «Ледникового периода»

Певица и телеведущая испытывает в последнее время постоянный стресс и ее мучают сильные боли.

Певица Ольга Бузова не смогла продолжить тренировку на шоу «Ледниковый период». Звезда, как известно, очень много в последние недели проводит времени на катке. Ей, судя по всему, стало плохо прямо на льду.

На кадрах видео можно увидеть, как исполнительница лежит, а рядом стоит ее партнер по шоу Дмитрий Соловьев. Он говорит Бузовой, что надо подняться со льда, чтобы не простыть. С трудом после этого звезду усадили на стул. Она на кадрах буквально загибается от боли.

Как оказалось, уже достаточно давно Ольга Бузова катается и тренируется с выбитым ребром. Трещина в грудной клетке у певицы образовалась из-за большой нагрузки на тело во время исполнения сложных элементов, сообщает портал Super.ru.

Добавим, что Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев уже в ближайшее время могут покинуть проект, который идет на Первом канале. Дело в том, что в последней программе они получили низкие балы и были номинированы строгим жюри на выбывание. Их судьба на шоу станет известна в самое ближайшее время.

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