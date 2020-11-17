«Я очень люблю открывать новые места»: Волочкова запечатлелась на отдыхе в купальнике со стразами

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram поделилась кадром со своего отдыха. Звезда, как известно, в эти дни находится на Мальдивах. Она запечатлелась на райском острове в бассейне. На балерине можно увидеть красивый купальник со стразами. Кругом — настоящая красота и безмятежность.

«Рассвет. Я очень люблю открывать новые места для моего отдыха. Этот Мальдивский достаточно новый остров, пожалуй, лучший из всех пятнадцати, на которых я бывала. Виллы с бассейнами очень комфортные. Сервис непревзойденный! Красота!» Анастасия Волочкова

Напомним, что на Мальдивы балерина, как она во всяком случае утверждает, улетела отдыхать вместе со своим возлюбленным. Мужчина встречается со звездой уже больше года, но его никто так и не видел.

Заметим, что в октябре этого года в красивую дату 10.10.2020 Волочкова планировала сыграть свадьбу с возлюбленным, но торжество пришлось отменить. Планы танцовщицы спутала пандемия. Когда теперь пройдет торжественный свадебный обряд — неизвестно.

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