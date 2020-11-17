Цымбалюк-Романовская разместила в день похорон Джигарханяна его жизнерадостное фото из театра

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram разместила снимок, на котором запечатлен ее бывший муж актер и народный артист СССР Армен Джигарханян.

На фотографии актер запечатлен, судя по всему, в своем театре. В кадре он выглядит весьма жизнерадостным и машет рукой фотографу. Сама Цымбалюк-Романовская никак не стала комментировать этот красивый снимок. Впрочем, за нее это сделали подписчики.

«Думаю, что теперь с небес он понимает, кто его действительно любил», «Какое подходящее дню фото. Прощай, великий артист», «Светлая память Армену Борисовичу! Пусть земля ему будет мягким пухом, действительно о таких гениях нужно только тепло отзываться. Спасибо вам за счастливое детство», — отметили в комментариях пользователи.

Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет. Он сильно болел в последние месяцы своей жизни. У актера был сахарный диабет. Добавим, что незадолго до смерти он расписался со своей второй женой Татьяной Власовой, от которой в свое время как раз ушел к пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.