«Опадают сами собой по осени»: Якубович признал, что обязан появлению знаменитых усов второй жене

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем втором браке с экскурсоводом Галиной Антоновой. Он признался, что именно этой женщине обязан появлению своих знаменитых усов, которые сегодня знает вся страна.

«Она, когда мы только познакомились пела в ансамбле «Горожане» в институте. Все произошло естественным образом, после чего мы и поженились. Потом у нас сын Артем появился. У нас была простая свадьба. Мало друзей. А потом мы вдвоем улетели в Тбилиси к нашим друзьям. Там был наш медовый месяц».

Леонид Якубович

Как отметил телеведущий, усы появились у него совершенно неожиданно. «Я не брился несколько дней. Галина однажды сказала: «Ну-ка оставь». Ну, я оставил. Потом сказала, чтобы сбрил бороду. Я сбрил. А усы остались. Они с тех пор при мне. Не стригу. Они опадают сами собой по осени. Не знаю, как так», — заметил телеведущий.

Напомним, что Леонид Якубович трижды был женат. От второй жены Галины у него в 1973 году родился сын Артем. От третьей жены Марины у него в 1998 году появилась на свет дочь Варвара.

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