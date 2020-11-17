Якубович продал в студии «Судьбы человека» арбуз со своим автографом за девять тысяч рублей

Телеведущий Леонид Якубович в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» продал арбуз со своим автографом и коллеги ведущего Бориса Корчевникова за 9 тысяч рублей.

Отметим, что изначально за ягоду он просил всего один рубль, но зрители стали соревноваться друг с другом за арбуз. Цена постоянно росла и замерла на отметке в девять тысяч рублей.

Когда женщина вышла за арбузом, то ведущий программы «Поле чудес» заявил: «Идите сюда, идите. Дело в том, что аукцион был показательным. Мы дарим вам этот арбуз». Как отметил Борис Корчевников, дело вовсе не в арбузе, а в личности Леонида Якубовича, которого обожают миллионы телезрителей. Отсюда и такая высокая цена.

Отметим, что много лет назад Леонид Якубович смог продать за пять тысяч долларов кепку тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. Как сказал телеведущий, по тем временам это была очень серьезная сумма.

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