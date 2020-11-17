Якубович о первой жене: «Никто тогда не думал, что брак — это серьезно»

Телеведущий Леонид Якубович в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей первой жене Раисе. Этот брак долго не просуществовал и детей в нем не родилось.

«Мы жили себе жили пока не разошлись. Как говорил мой друг: «Я свои отношения с женщинами строю только на официальной основе». Шебутное время. КВН, студенчество, ура-ура. Не та. Ну, не та и не та. Может к счастью, может к несчастью. Никто тогда не думал, что брак — это серьезно. Ну, есть штамп в паспорте, ну, нет. Подумаешь, большое дело». Леонид Якубович

Как отметил Леонид Якубович, семья — это такое дело, такой экипаж, в котором надо оказаться своим, что крайне нелегко. «Надо притираться друг к другу, а это дело долгое. И трудное», — заметил ведущий программы «Поле чудес».

Напомним, что Леонид Якубович трижды был женат. От второй жены Галины у него в 1973 году родился сын Артем. От третьей жены Марины в 1998 году у него на свет появилась дочь Варвара.

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