«Быть богатым грустно»: Моргенштерн запечатлелся с пачками пятитысячных купюр

Музыкант Моргенштерн в Instagram разместил снимок, на котором он запечатлен с огромными пачками пятитысячных купюр. При этом он сделал на фотографии крайне несчастное лицо. Исполнитель в этот момент находился в автомобиле.

«Быть богатым грустно»», — заявил рэпер.

«Еще больше заработаешь. Не грусти», «Это, наверное, тебе родственники подарили деньги на день рождения», «Стань бедным. В чем проблема? Ездишь и дань собираешь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что рэпер Моргенштерн в последнее время регулярно хвастается своими богатствами. Он честно признавался, что является долларовым миллионером. В гараже у него целый автопарк люксовых автомобилей на все случаи жизни. С ним, как он утверждал, хотят сотрудничать все самые известные мировые компании. При этом он говорил, что сможет добиться расположения и любви любой женщины на этой земле. Многие осуждают рэпера за такие слова и отмечают, что он должен быть скромнее.

Смотрите также: