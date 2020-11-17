«Он был настоящим альфа-самцом»: Солнцев рассказал о жизни Джигарханяна до Цымбалюк-Романовской

Шоумен и популярный фрик Гоген Солнцев заявил, что актер Армен Джигарханян еще до встречи с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской бегал за «молодыми актрисульками».

«Он был настоящим ловеласом и альфа-самцом. Девчонки давали ему энергию, возможность жить. Потом появилась Виталина. Пока он с ней развлекался, все было у него замечательно. А как ее выкинул, стал увядать». Гоген Солнцев

Как считает Гоген Солнцев, пианистка просто довела своего мужа. По его словам, у нее были к Армену Борисовичу очень завышенные запросы, некоторые из которых он просто не мог удовлетворить. Всему виной солидный возраст актера, который был старше своей третьей жены на 43 года, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Армен Джигарханян ушел из жизни в возрасте 85 лет. Как заявила Виталина Цымбалюк-Романовская, актер мог бы прожить дольше, если бы ближайшее окружение к нему благосклонно относилось. Как она отмечала, им просто не давали встретиться и объясниться.