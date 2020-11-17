«Кто съест эту гитару?»: Эмма Малинина показала торт ко дню рождения мужа

Знаменитый исполнитель Александр Малинин накануне отметил 62-летие. С днем рождения артиста поздравили многочисленные поклонники, друзья и родные. Жена с детьми, 20-летними близнецами Фролом и Устиньей, устроили имениннику настоящий праздник. Украшением вечера стал двухъярусный десерт, декорированный в музыкальном стиле.

«Кто съест эту гитару?» — показывая на видео торт, спрашивает Эмма Малинина.

Именинник предположил, что наверняка в его большой музыкальной семье найдутся желающие. Но жена исполнителя решила, что вкусный декор достанется ей.

Дочь Малинина, 20-летняя Устинья, в день рождения отца поблагодарила родителя за все, что он дал, а также призналась, что он — лучший папа на свете. К слову, девушка пошла по его стопам и сейчас получает музыкальное образование в Королевской академии музыки в Лондоне.

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