Шубская в ультрамариновом платье устроила танцы с Овечкиным под хит Лель

Младшей дочери Веры Глаголевой Анастасии Шубской накануне исполнилось 27 лет. Девушка пышно отметила свой день рождения в компании отечественных звезд. На вечеринке, в частности, побывала Любовь Успенская, Ольга Бузова и Катя Лель.

Под хит последней брюнетка исполнила зажигательный танец со своим мужем хоккеистом Александром Овечкиным. Пара с удовольствием двигалась под знакомые ритмы, не скрывая теплых чувств друг к другу. Ультрамариновое платье Анастасии при этом притягательно поблескивало в свете софитов.

Гостья банкета Любовь Успенская тоже порадовала гостей своими песнями.

«Я пела на всех важных мероприятиях у Насти, в том числе на свадьбе с Сашей Овечкиным. Считаю эту пару самой достойной парой нашей страны. Верю, что моя музыка приносит удачу и, в том числе, этой паре», — высказалась она.

Смотрите также