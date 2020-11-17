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Цымбалюк-Романовская рассказала, при каких условиях Джигарханян мог бы прожить дольше

Как отметила пианистка и третья жена актера, он был окружен сиделками.

Цымбалюк-Романовская рассказала, при каких условиях Джигарханян мог бы прожить дольше
Армен Джигарханян с третьей женой. Фото: Globallookpress.com

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее бывший муж актер Армен Джигарханян мог бы жить намного дольше, если бы не то, что творилось вокруг его персоны в последние годы.

Армен Джигарханян
Армен Джигарханян. Фото: Globallookpress.com

«Вы же должны понимать, что такое артист! Он жил своим театром, он жил работой и это наполняло его энергией. А его сиделками окружили. Я советовалась с врачами, мне объясняли, что нужно делать. Если бы он вернулся в социум, то прожил бы дольше».

Виталина Цымбалюк-Романовская

Как отметила пианистка, им просто не давали в последние годы видеться, хотя поводы для встреч, безусловно, были. Бывший муж даже лишился телефона и не мог ей позвонить. Кроме того, Джигарханян не мог в одиночестве выйти на улицу. Его окружению везде мерещилась Цымбалюк-Романовская, которая могла встретиться с ним и наговорить, как они считали, гадостей, сообщает портал riafan.ru.

Напомним, что Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. В последние годы жизни он неважно себя чувствовал. У актера был целый букет тяжелых заболеваний.

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