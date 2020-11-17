«Отец насиловал меня»: внучка Олега Стриженова рассказала об издевательствах родственника

Внучка легендарного актера Олега Стриженова Александра заявила об издевательствах со стороны своего отца — актера Театра Сатиры Николая Холошина.

Как отметила Стриженова, она в своей жизни пережила такие ужасы, что многим даже и не снилось. Некоторые травмы оказались неизлечимы. Ее, как теперь выясняется, постоянно били и насиловали. Причем делал это родной отец, чего она ему никогда простить не сможет.

«Отец насиловал меня и свою студентку, которая родила ему. Его студентка родила ему дочь. Мою сестру. Насколько я знаю, у него из внебрачных детей всего одна дочка. Но я не могу быть уверена. Никто и никогда не обращался в полицию». Александра Стриженова

Как добавила Александра Стриженова, ее сегодняшний муж во всем поддерживает ее. Ей вообще не хочется вспоминать о родственнике, который подверг ее таким издевательствам, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Олег Стриженов трижды был женат. В первом браке с Марианной Стриженовой у него родилась дочь Наталья. Внучка Александра Стриженова появилась на свет в 1987 году.

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