Памятник Жанны Фриске на кладбище украсили бусами, мишурой и шарами с колокольчиками

Фанаты певицы Жанны Фриске украсили ее памятник на Николо-Архангельском кладбище бусами, мишурой и шарами с колокольчиками. Однако далеко не все довольны таким положением дел. Некоторые поклонники откровенно возмущены.

«Больше похоже на витрину магазина, чем на могилу звезды эстрады. Неоновой подсветки не хватает только, а манекен уже есть — это я про нелепую скульптуру». Поклонница Жанны Фриске

Охранники кладбища утверждают, что памятник на могиле Жанны Фриске так украшают каждый год, поэтому не видят в этом ничего страшного. Они только разводят руками, когда им задают вопросы на этот счет, сообщает портал eg.ru.

Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. На протяжении двух лет звезда отчаянно боролась с раком мозга, но болезнь оказалась сильнее. Родные Жанны Фриске переругались друг с другом в пух и прах после ее смерти. К примеру, сын Фриске Платон Шепелев уже несколько лет не видел родных бабушку и деда.

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