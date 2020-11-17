«Я сам вышлю видео за 100 тысяч»: Ургант отреагировал на новость о вымогателях Дзюбы

Гудков сказал, что присоединится к проекту.

Иван Ургант со ссылкой на издание «Лента» прокомментировал новость о том, что Артем Дзюба неофициально обратился в органы с жалобой на вымогательства. Прежде, чем компрометирующее видео появилось в Сети, поведал ведущий, со спортсмена пытались взять 5 млн рублей.

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«Год для нас, артистов, тяжелый, корпоративов нет. За 100 тысяч рублей я сам вышлю видео, свое. Вот куда скажете, туда и пошлю его», — пошутил Иван. «Я помогу тебе!» — поддержал коллегу Александр Гудков.

Ведущий «Вечернего Урганта» продолжил шутку, заметив, что если ему будет помогать в производстве видео его коллега, то это будет стоить дороже — тысяч 120. Мужчины пообещали, что они сделают клип в лучшем виде — с профессиональным светом, работой видеооператора, музыкальным сопровождением и даже аплодисментами зрителей «в нужный момент».

«Не стыдно будет показать и на детском дне рождения!» — заверил Иван.

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