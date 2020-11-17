Легкая форма и реанимация: звезды, у которых обнаружили коронавирус во время «второй волны»
Видео
Фильмы на выходные: звезды посоветовали свои любимые картины
Видео

«Я сам вышлю видео за 100 тысяч»: Ургант отреагировал на новость о вымогателях Дзюбы

Гудков сказал, что присоединится к проекту.

«Я сам вышлю видео за 100 тысяч»: Ургант отреагировал на новость о вымогателях Дзюбы
Кадр из «Вечернего Урганта»/ Первый канал

Иван Ургант со ссылкой на издание «Лента» прокомментировал новость о том, что Артем Дзюба неофициально обратился в органы с жалобой на вымогательства. Прежде, чем компрометирующее видео появилось в Сети, поведал ведущий, со спортсмена пытались взять 5 млн рублей.

«Год для нас, артистов, тяжелый, корпоративов нет. За 100 тысяч рублей я сам вышлю видео, свое. Вот куда скажете, туда и пошлю его», — пошутил Иван.

«Я помогу тебе!» — поддержал коллегу Александр Гудков.

Ведущий «Вечернего Урганта» продолжил шутку, заметив, что если ему будет помогать в производстве видео его коллега, то это будет стоить дороже — тысяч 120.  Мужчины пообещали, что они сделают клип в лучшем виде — с профессиональным светом, работой видеооператора, музыкальным сопровождением и даже аплодисментами зрителей «в нужный момент».

«Не стыдно будет показать и на детском дне рождения!» — заверил Иван.

Смотрите также:

Тэги

"Вечерний Ургант"Артем ДзюбаАртем Дзюба последние новостиИван Ургантскандал Дзюба