«Я еще буду вязать!»: Хрусталев вышел на видеосвязь с Ургантом

Иван Ургант пообщался по видеосвязи во время своего вечернего шоу на Первом с Митей Хрусталевым. Ведущий признался, что его коллега превзошел даже Артема Дзюбу по интересу к своей персоне.

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Как рассказал журналист, его телефон просто разрывался после обнародования новости о Дмитрии. Напомним, что мужчина по дороге в Питер упал в обморок и был доставлен водителем такси в больницу. Медики провели полное обследование.

«Спасибо всем, кто переживал и не переживал за меня. Не болейте, не попадайте в больницы, ешьте, высыпайтесь, не переутомляйтесь!» — сказал Митя на «Вечернем Урганте».

Иван заметил, что он перебил своим известием даже предыдущие новости об Артеме Дзюбе.

«А у нас такой цикл. Артем Дзюба перебил Тарзана, я перебил Дзюбу и сделал пародию на Тарзана. Цикл!» — прокомментировал Хрусталев.

Иван согласился, что все замкнулось. Митя сообщил, что несколько дней не сможет выходить на работу, поскольку ему нужно пройти курс медицинских исследований.

«Но я еще буду вязать!» — заявил он и даже показал результат своего труда — длинный полуготовый шарф на спицах. Иван шутливо предположил, что именно из-за этого шарфа тот переутомился.

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