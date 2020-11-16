«Нет ничего важнее»: Елена Ксенофонтова запечатлелась с повзрослевшими детьми

Елена Ксенофонтова — мама двоих детей. Сына Тимофея она родила 17 лет назад продюсеру Илье Неретину. А дочь Софья появилась в отношениях с адвокатом Александром Рыжих девять лет назад. В своем инстаграме Елена поделилась совместным снимком с детьми.

«Нет ничего важнее. Нет. Когда болен, когда так много потерь вокруг, когда… Особенно остро чувствуешь это. Берегите друг друга», — написала Ксенофонтова.

На днях стало известно, что Ксенофонтова плохо себя чувствует. Она сдала тест на CoViD-19, но результаты оказались отрицательными. Также у актрисы проявлялись очень схожие на ковид симптомы. Однако, вероятно, они могли быть и ложными.

Фанаты Елены пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Не болейте! Выздоравливайте поскорее! Чудесные!» — писали пользователи Сети.

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