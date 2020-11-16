«Очень по ним скучаю»: Юлия Савичева поделилась редким фото с родителями

Певица впервые за целый год увиделась с мамой и папой.

Популярная исполнительница Юлия Савичева сейчас находится в Москве. В столице она не только занята творчеством. Часть времени Юлия проводит с самыми близкими людьми. Певица на днях принимала у себя дорогих гостей — своих родителей, с которыми не виделась год.

Звезда призналась, что очень соскучилась по папе и маме, и все трое при встрече никак не могли наговориться.

«Обсуждали одновременно все и ничего. Я очень по ним скучаю. Все-таки в современных реалиях возможность живого общения с глазу на глаз с близкими наполнена огромной ценностью», — поделилась Юлия Савичева в Instagram.

Певица добавила, что успела угостить родителей домашним тортом собственного приготовления, фото которого пообещала предъявить поклонникам чуть позже.

А пока Юлия Савичева показала подписчиками своих родителей, поделившись редким семейным снимком, на котором запечатлена рядом с мамой и папой.

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«Приятная, красивая семья», «Мама какая красивая», «Какая же вы изящная!», «Ого! Мама молодая. Думал, сестра», «Какие красивые и молодые родители. Это здорово», — высказываются под фото поклонники Юлии Савичевой.

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