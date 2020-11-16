«Ценнее, чем поездка на море»: Бледанс объяснила, чем покорил ее сердце любимый мужчина

Эвелина Бледанс влюбилась как девчонка. И наслаждается отношениями с новым мужчиной в ее жизни. Она долго держала это в тайне, но в конце лета проговорилась, что в ее жизни наступило женское счастье. Телеведущая не называет имени, и чем занимается ее возлюбленный (лишь говорит, что развивает свой бизнес), но порталу «ФАН» призналась, что уже несколько лет в отношениях.

А на вопрос, чем же мужчина завоевал ее сердце, ответила: «Он свой человек». И главное, что она ценит в этих отношениях, — взаимопомощь, которая делает их совместное пребывание комфортным.

«Мы умеем переживать и смеяться по одному и тому же поводу. Ну и главное — очень важно, чтобы женщина чувствовала заботу», — отметила актриса.

Под заботой, к слову, Эвелина подразумевает не только красивые подарки и походы в дорогие рестораны, но и простые человеческие радости.

«Укрытые пледом ножки и принесенная вовремя чашку чая — намного ценнее, чем даже подаренная поездка к морю», — заключает телеведущая.

Кстати, коронавирус стал хорошей проверкой их отношений. Бледанс признается, что в обычное время постоянно занята на съемках, ездит по стране, а в пандемию три месяца сидела дома, общалась с семьей.

«Мы эту проверку на прочность прошли. Пандемию пережили успешно», — подчеркнула актриса.

Ранее Эвелина Блендас поделилась кадрами со своего отдыха в Крыму. Судя по снимкам, время она проводила просто роскошно. Актриса не стала экономить на отеле и ресторанах, сообщает 5-tv.ru.