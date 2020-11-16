Ксения Суркова из сериала «Ольга» рассказала о пополнении в семье

Яркая актриса из сериала «Ольга» Ксения Суркова взбалмошная только на экране, а в жизни она любит спокойствие, йогу и домашний уют. Даже грядущие новогодние праздники звезда планирует провести в тесном семейном кругу.

«Круг» у нее этот пока небольшой — она и любимый супруг. Но вскоре в семье может появиться еще один персонаж. Недавно актриса призналась в интервью «ФАН», что созрела к тому, чтобы завести домашнее животное. Так и сказала: я «созрела», чтобы взять ответственность за маленькое живое существо. Правда, кто станет ее любимцем, девушка не озвучила.

А еще Суркова вдруг опять вернулась к танцам. Напомним, что Ксения давно занимается йогой и дыхательными практиками, а теперь решила внести в свою творческую активности еще и танцы. Признается, что танцевать любила всегда — с самого детства, только сейчас она танцует в режиме онлайн. Точнее, занятия проходят в дистанционном формате.

«Что хорошо: такие уроки не прервутся, несмотря ни на что», — находит плюсы актриса. Ранее домашним питомцем похвасталась популярная певица Елена Темникова. Она стала хозяйкой очаровательного котенка породы Саванна. Животное очень капризно в уходе, а его цена может доходить до миллиона рублей, пишет сайт «OA».

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