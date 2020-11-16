«Ударьтесь об стенку»: жена Дмитрия Хрусталева в ярости из-за обвинений в пиаре на болезни

В минувшую субботу, 14 ноября, на информационных лентах появились сообщения об экстренной госпитализации шоумена Дмитрия Хрусталева. Новость с бешеной скоростью обрастала жуткими подробностями, которые транслировались из реанимации больницы под Санкт-Петербургом. Сообщалось, что состояние артиста очень тяжелое и врачи были вынуждены ввести его в искусственную кому. Но уже в воскресенье утром медики отпустили своего пациента домой, а во второй половине дня Дмитрий Хрусталев разместил в микроблоге жизнеутверждающее фото, под которым сообщил, что переутомился и поэтому попал в реанимацию.

Скептически настроенная публика заподозрила, что дело нечисто и их водят вокруг пальца. В Интернете тут же появились комментарии о том, что шоумен решил таким образом напомнить о себе. Эти домыслы с гневом опровергла супруга Дмитрия Хрусталева — Мария Гончарук.

«Комментаторы… какие жестокие люди. «Пиар» — вы в своем уме?! — написала блондинка в Instagram. — Когда у вас возникают подобные мысли — ударьтесь об стенку, куда более полезное дело сделаете, чем писать что-то подобное».

Досталось от Марии и сотрудникам клиники, куда в субботу попал ее супруг. По мнению певицы, они слили информацию о состоянии Дмитрия Хрусталева, не имея на это никакого права — ни юридического, ни морального.

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