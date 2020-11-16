«Игра на полутонах»: Юдашкина отправилась на работу в бежевом пальто и кожаных брюках скинни

Валентин и Марина Юдашкины вернулись с краткосрочного загородного путешествия. Поездка получилась уютной, знаменитая пара провела время у костра в лесу, насладившись природой и обществом друзей. И с наступлением новой рабочей недели, супруги поспешили преступить к работе.

61-летняя Марина Юдашкина отметила: «На работу как на праздник!». И выбрала в качестве аутфита стильный комплект, состоящий из бежевого пальто, кожаных брюк скинни болотного цвета, которые бизнесвумен заправила в полуботинки по последней тенденции.

В руках светской львицы красовался главный женский аксессуар, а на шею Марина накинула легкий платок. Мы попросили оценить look светской львицы стилиста Елену Бестави.

«Шикарный образ. Игра на полутонах цветовых – пальто, полусапожки, платок – это все разные оттенки бежевого. Коричневая сумка Birkin идеально сочетается с кожаными штанами болотного цвета, где тоже много коричневого, — тут тоже мы видим полутона. Все это вместе смотрится восхитительно. Образ элегантный, спокойный и в то же время очень стильный!» — отмечает Елена Бестави.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави – стилист с 10-летним стажем, основатель школы имиджа и стиля Bestavi Style. Обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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