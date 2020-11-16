Диана Гурцкая заразилась коронавирусом. Эту информацию уже подтвердил брат и продюсер певицы Роберт Гурцкой РИА Новости. Правда, в какой форме протекает болезнь, не уточнил.

Ранее Covid-19 был выявлен у Юлии Волковой. Сейчас она осталась на домашнем карантине. А продюсер Виктор Дробыш еще проходит реабилитацию. Медики ему рекомендовали дыхательную гимнастику. Многие звезды уже переболели коронавирусом в разной форме. Среди них – Анна Семенович, Кристина Асмус, Анна Нетребко. Филипп Киркоров недавно заявлял, что у него болезнь прошла бессимптомно.

А тем временем в России новый антирекорд по числу зараженных. За последние сутки было выявлено 22 778 новых случаев, в том числе 6360 – в Москве.

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