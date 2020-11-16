«Главное никогда не сдаваться»: стали известны последние слова Александра Колтового на телевидении

На телеканале НТВ была показана последняя программа «Звезды сошлись» с участием телеведущего Александра Колтового. Съемка была 6 ноября, а уже на следующий день самолет, которым он управлял, разбился в Подмосковье.

В конце выпуска телеведущая Лера Кудрявцева сказала: «Не важно откуда ты, как сложилась твоя судьба и верят ли в тебя окружающие». После этого Александр Колтовой добавил: «Главное никогда не сдаваться и тогда успех не заставит себя ждать». Это, как позже стало понятно, были его последние слова на телевидении.

После эфира закадровый голос произнес печальную речь о ведущем так неожиданно ушедшем из жизни. «Это была последняя съемка в жизни Александра Колтового. На следующий день после съемок этой программы он сел за штурвал легкомоторного самолета, пошел на взлет и спустя десять минут полета погиб вместе с пассажиром. В Москве попрощались с ведущим навсегда. Теперь все небо твое и ты среди звезд. Мы глубоко скорбим вместе с твоей семьей, близкими и запомним тебя таким».

Самолет с Александром Колтовым разбился в Подмосковье днем 7 ноября. Ведущий и его спутница 32-летняя Наталья Климова погибли. Следователи сейчас выясняют все детали трагедии.

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